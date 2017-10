Slachtoffer dodelijke steekpartij in Brussel geïdentificeerd via databanken Duitse politie EB

12u01

Bron: Belga 0 RV De man die vorige week dinsdag omkwam bij een steekpartij op het Brusselse Anneessensplein, is dan toch geïdentificeerd. Dat bevestigt het Brusselse parket.

De man kon geïdentificeerd worden op basis van zijn vingerafdrukken. Die werden niet teruggevonden in de Belgische databanken maar doken wel op in de databanken van de Duitse politiediensten. Over de juiste identiteit van de man wil het parket voorlopig niets kwijt. Vooralsnog kon ook geen verdachte van de steekpartij opgepakt worden.