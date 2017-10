Slachtoffer dodelijke steekpartij Brussel nog niet geïdentificeerd Redactie

Het Brusselse gerecht heeft een opsporingsbericht verspreid over de dodelijke steekpartij die dinsdagochtend plaatsvond vlakbij het Brusselse Anneessensplein. De man die bij die steekpartij om het leven kwam, is immers nog steeds niet geïdentificeerd. Ook naar de dader wordt nog gezocht.

Het lichaam van de onbekende man werd dinsdag rond 05.30 uur aangetroffen op de Lemonnierlaan, aan het kruispunt met de Doornikstraat, vlakbij het Anneessensplein. Volgens het parket was de man 1m74 lang en normaal gebouwd, had hij kort donker haar, was hij kalend en had hij een baard. De man droeg een short met een bloemenmotief, een donker geruit overhemd, een donkere gewatteerde vest en zwartwitte basketbalschoenen.

Wie de man herkent, kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30 300. Getuigenissen zijn ook welkom op opsporingen@police.belgium.eu.