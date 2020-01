Slachtoffer David Van de Steen: “Nu écht nood aan antwoorden, we zijn moe”

David Van de Steen, die zijn ouders en zus verloor tijdens de overval van de Bende van Nijvel op de Delhaize van Aalst en zelf zwaargewond raakte, reageert voorzichtig op het DNA-onderzoek. “Ik geloof heel erg in Marianne Capelle die sinds anderhalf jaar het onderzoek leidt, maar we hebben nu écht nood aan antwoorden. Geloof me, we zijn moe.”