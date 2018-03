Slachtoffer David Van de Steen krijgt nieuwe tip over Bende van Nijvel: "Lid van staatsveiligheid verwittigde zijn familie om niet naar Delhaize Aalst af te zakken" Koen Baten

02 maart 2018

16u36

Bron: eigen berichtgeving 2 David Van de Steen heeft recent een nieuwe tip binnengekregen over de bende van Nijvel. Een man van de staatsveiligheid zou op de hoogte geweest zijn van de aanslag op de Delhaize op zaterdag 9 november 1985 in Aalst. Hij verwittigde zijn familie uit Aalst om niet meer naar de supermarkt af te zakken.

De familie van het ex-lid van de staatsveiligheid bevestigde het verhaal aan David na dat hij zelf op onderzoek is gegaan. “Ik hoorde de tip waaien en heb het verder onderzocht en dan bevestiging gekregen”, klinkt het. Zij leven nog, maar de man van de staatsveiligheid is al overleden. “We hebben de tip meteen doorgegeven om verder te laten onderzoeken,” aldus Van de Steen.

Het verhaal zou ook door een politieagent bevestigd zijn. Als dit klopt, zou de Staatsveiligheid niets gedaan hebben om de feiten te voorkomen. Het federaal parket zou de tip onderzoeken, maar vroeg niet naar de coördinaten van de bron.

"Is hoop wel terecht?"

Geen wonder dus dat Van de Steen nog steeds vindt dat tips over de Bende van Nijvel niet ernstig worden genomen. "Is de hoop op een nieuwe dynamiek in het onderzoek wel terecht?", vraagt hij zich af.

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel blijft immers ook in handen van Martine Michel, de onderzoeksrechter in Charleroi. Van de Steen zag het dossier liever in Brussel behandeld.

Het nieuws werd bekendgemaakt na een informatievergadering van het federaal parket. "De bedoeling was niet om een stand van zaken te geven over het onderzoek, maar om de slachtoffers te informeren over hun rechten", aldus het parket.