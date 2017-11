Slachtoffer Bende-overval pleit voor Vlaams meldpunt: "Wij worden overspoeld" Redactie

Bron: VRT 0 belga Op 9 november 1985 pleegde de Bende van Nijvel zijn laatste overval op de Delhaize in Aalst. Exact 32 jaar na de laatste en bloederigste overval van de Bende van Nijvel pleit slachtoffer David Van de Steen voor een Vlaams meldpunt waar mensen met tips terechtkunnen. Dat zei hij vanmorgen op Radio 1. "Advocaat Jef Vermassen en ik worden overspoeld door tips en brieven. Er is zoveel duidelijke informatie dat het onvoorstelbaar is dat dit niet opgelost geraakt."

Vandaag vindt in Aalst een herdenking plaats van de overval op de Delhaize in 1985. De Bende van Nijvel maakte die dag acht slachtoffers, waaronder de ouders en het zusje van David Van de Steen. Zelf overleefde hij als 9-jarige de aanslag.



32 jaar na de feiten draagt hij het trauma nog altijd mee. "Ik denk dat die mensen in Wallonië (de onderzoekers, red.) niet beseffen hoezeer het hier in Aalst nog leeft, hoe de mensen nog altijd afzien", zei Van de Steen vanmorgen in De ochtend. "Dit zijn trauma's die we al 32 jaar met ons meedragen. Wij hebben één vraag: los dit op, zodat we eindelijk een antwoord hebben."

BELGA David Van de Steen.

Van de Steen noemt het onbegrijpelijk dat die antwoorden er nog steeds niet zijn. "Er zijn sporen genoeg die overduidelijk zijn. Advocaat Vermassen en ik ontvangen enorm veel tips, informatie en brieven. Er zijn erbij van fantasten, maar ook heel concrete, duidelijke tips waarmee de zaak meteen opgelost is. Er is zoveel materiaal en toch zegt men dat men het niet weet."

Oud-rijkswachters

Sommige van die tips komen van oud-rijkswachters, die zeggen meer te weten. Dat er rijkswachters bij de Bende betrokken waren, staat volgens David Van de Steen vast. "Wij zeggen dat al dertig jaar, maar het is de eerste maal dat we effectief een spoor hebben dat de rijkswacht betrokken is", zegt hij. "Niet alle rijkswachters, maar een bepaalde elite binnen de rijkswacht was met zeer onzuivere dingen bezig. Daar kan je niet meer buiten."

"Hallucinant", vindt hij dat zelf. "Dat waren de mensen die je moesten beschermen, en die waren in staat om kinderen te doden."

"Geen vertrouwen"

Van de Steen hoopt dat er nu snel de nodige antwoorden komen, maar heeft zijn vertrouwen in het onderzoek verloren. "Ik hou mijn hart vast. Je kan er niet onderuit dat het onderzoek gemanipuleerd is. Eerlijk gezegd heb ik er geen vertrouwen meer in. Dat is niet mogelijk na het traject dat wij hebben afgelegd."

Hij is niet de enige, en daarom pleit hij voor een Vlaams meldpunt waar mensen met tips terechtkunnen. "Wij worden overspoeld door brieven van mensen die meer weten, maar zeggen dat ze geen vertrouwen meer hebben in de onderzoekers in Charleroi. Die komen dan bij ons terecht, maar wij kunnen ook niet meer doen dan alles naar Charleroi doorsturen. Daarom pleiten wij ervoor dat er in Vlaanderen een punt komt waar deze mensen terecht kunnen."