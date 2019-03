Slachtoffer aan één kant verlamd: man uit Brasschaat krijgt acht jaar cel voor wurging van caféklant ADN

22 maart 2019

16u49

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Patrick F. (55) uit Brasschaat vandaag veroordeeld tot acht jaar cel voor poging tot doodslag. Hij had Patrick Hannoset (61) vorig jaar met beide handen gewurgd in een café op de Bredabaan in Brasschaat. Het slachtoffer is sindsdien verlamd aan de rechterhelft van zijn lichaam.

Patrick F. ging op 8 augustus 2018 op café. Zijn ex-vriendin stond op het terras te babbelen met een groepje vrienden. De beklaagde, die nog altijd gefrustreerd was over de breuk, smeet zijn glas bier in hun richting. Hannoset liep hem achterna. Hij riep dat hij zoiets niet kon doen en noemde hem een 'onnozelaar'.

Herseninfarct

Het kwam tot een handgemeen tussen de mannen, waarbij ze op de grond vielen. Patrick F. greep het slachtoffer met beide handen bij de keel en begon hem te wurgen. Andere caféklanten moesten hem van het slachtoffer trekken en verwittigden de hulpdiensten.



Hannoset reageerde nergens meer op. Hij had een herseninfarct gekregen en raakte verlamd aan de rechterhelft van zijn lichaam. Hij kan niet meer zelfstandig stappen, heeft hulp nodig bij het eten en ook zijn spraak is aangetast.

Intentie

De verdediging had de intentie tot doden betwist en vroeg een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen. Er werd voorts ook gepleit dat het slachtoffer de feiten had uitgelokt, maar volgens de rechtbank bleek dat nergens uit. Ook de intentie tot doden vonden de rechters bewezen.

Patrick F. had een celstraf deels met uitstel gevraagd, gekoppeld aan voorwaarden. De rechtbank vond de feiten daar te ernstig voor. De vijftiger was ook al twee keer veroordeeld voor intrafamiliaal geweld en had daar duidelijk geen lessen uit getrokken. Het slachtoffer kreeg een provisionele schadevergoeding van één euro toegekend en er werd een deskundige aangesteld om zijn schade te begroten.