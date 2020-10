Exclusief voor abonnees Slachtoffer (93) schonk Clara Maes (89) merendeel van haar bezit: “Ze wist perfect wat ze kreeg na de dood van Suzanne” Assisen Luxemburg: De zaak-Clara Maes (89) Erwin Verhoeven

07 oktober 2020

19u05 0 Clara Maes was — in tegenstelling tot wat ze altijd volhield en nog steeds volhoudt — zeer goed op de hoogte van de financiën van Suzanne Thibeau. Ze wist ook dat na de dood van haar vriendin voor haar de jackpot zou rinkelen. Al leek ze ontgoocheld dat ze die moest delen. Zo bleek gisteren uit verschillende getuigenissen op haar proces.

Pecunia est nervus belli. Cicero wist het al. En in deze zaak lijkt het niet anders. In de nadagen van haar lange leven zat Suzanne Thibeau er redelijk warmpjes in. Ooit was dat anders geweest. De garage van haar eerste man draaide op zeker moment niet zo goed. Hun notaris sprong bij, in ruil voor aandelen in de vennootschap. Onder meer dankzij enkele erfenissen, de verhuur van de garage en het feit dat ze gratis kon wonen in het huis ernaast, dikte de spaarpot van Thibeau nadien opnieuw aan. Vermits ze geen kinderen had, veranderde ze nogal eens van gedacht over wie al dat geld mocht erven. Een laatste keer gebeurde dat in het najaar van 2014.

