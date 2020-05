Slachthuizen willen overtollig varkensvlees massaal invriezen kv

07 mei 2020

18u39

Bron: Belga 3 De slachthuizen en de vleesverwerkers dreigen door de coronacrisis overspoeld te worden met een overaanbod aan varkens. Ze dringen aan op Europese steun om het vlees massaal in te vriezen en zo de prijzen op de markt te helpen stabiliseren.

Na de aardappelsector is het aan de varkenssector om aan de alarmbel te trekken. De afgelopen weken ging de prijs voor varkensvlees in vrije val. De vrees bestaat dat die prijzen de volgende weken nog meer zullen dalen en voor een prijsschok in de sector zullen zorgen.

Door de coronacrisis is de markt plots een pak kleiner geworden, zegt Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van FEBEV (Federatie van het Belgisch Vlees). Er is in eigen land geen afzet meer mogelijk in de horeca, terwijl de concurrentie op de Europese markt is toegenomen. Andere Europese landen kunnen bovendien nog exporteren naar China. Belgische bedrijven kunnen dat niet: door de aanwezigheid van de Afrikaanse varkenspest in ons land blijven voorlopig de Chinese grenzen op slot voor Belgisch varkensvlees.



Het gevolg van dat hoge aanbod en de dalende vraag is een ineenzakkende prijs. Waar eind 2019 nog 1,45 à 1,76 euro per kilogram varkensvlees werd betaald, is dat de voorbije weken gedaald naar 1,10 euro. "Elke week gaat er ongeveer 10 cent af", aldus Gore.

Een bijkomend probleem is dat het aanbod van varkens vanuit de landbouwbedrijven richting de slachterijen maar blijft komen. "Je kunt de varkensproductie niet zomaar afremmen. Dat duurt maanden", klinkt het bij FEBEV.

Overheidssteun

Daarom vraagt de sector overheidssteun. De federatie wil dat België bij Europa aandringt om private opslag voor varkensvlees mogelijk te maken, net zoals het vandaag al kan voor bijvoorbeeld rund. Varkensvlees zou dan 3 à 6 maanden kunnen opgeslagen worden in diepvriescellen. Van zodra de prijzen weer aantrekken, kan het vlees opnieuw op de markt worden gebracht. De slachterijen en verwerkers kunnen dan aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor de stockage.

Een andere optie is om, in navolging van de aardappelsector, wekelijks enkele tonnen varkensvlees te laten opkopen door de overheid. Dat vlees kan dan naar de voedselbanken.