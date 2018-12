Slachthuis start eigen onderzoek na schokkende beelden Animal Rights AVH AW ADN LH

14 december 2018

09u37

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, Animal Rights 279 Het slachthuis VanDrie België bevestigt dat er inbreuken op dierenwelzijn te zien zijn op de beelden die dierenrechtenorganisatie Animal Rights in de Hasseltse vestiging maakte. Nadat VanDrie eerder stellig de mishandeling ontkende, laat het bedrijf weten de beelden ernstig te nemen en alsnog een onderzoek te starten.

Opgelet: onderstaande beelden zijn schokkend.

Animal Rights had eerder vandaag schokkende beelden naar buiten gebracht uit het slachthuis. Na Izegem en Tielt plaatste een onderzoeksteam van de organisatie in september verborgen camera’s bij de vestiging van slachthuis VanDrie in Hasselt. Animal Rights vraagt in het persbericht dat de Vlaamse overheid of VanDrie zelf het slachthuis onmiddellijk sluiten.

Op de beelden is te zien hoe onwillige kalveren gewelddadig aan hun oren en hun staart worden getrokken, en ze worden geschopt. Kalveren worden routinematig bewerkt met een elektrische veedrijver: op het hoofd, het lichaam en tegen de anus. Dieren worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en zelfs met de veedrijver bewerkt als ze onmogelijk vooruit kunnen bewegen.

Daarnaast worden dieren met drijfstokken in het gezicht geslagen en in de anus gepord. "Boeren, transporteurs, slachthuismedewerkers en anderen in in de vee-industrie zouden geen toegang mogen hebben tot deze martelwerktuigen", aldus campagnecoördinator Els van Campenhout.

Animal Rights klaagt verder de mishandeling aan van onwillige runderen met een pneumatisch pensschiettoestel. "Het toestel wordt regelmatig verkeerd geplaatst, zodat de dieren 'enkel' verwond worden wat herhaald schieten noodzakelijk maakt voor bedwelming", luidt het. "Het is tijd voor een grootschalig, onafhankelijk onderzoek naar dierenleed in de slachthuizen", vindt Susan Hartland, directeur van Animal Rights.

“Niet overtuigd"

“Ik begrijp er helemaal niets van”, reageerde hoofd productie Martijn Van De Wiel, eerder vandaag op het filmpje. “Zulke dingen gebeuren niet in onze slachthuizen. Ik ben zéker niet overtuigd dat het een recente opname is, afkomstig van ons slachthuis.”

Het slachthuis bevestigt nu de inbreuken op dierenwelzijn en zal later communiceren welke stappen er genomen worden om inbreuken naar dierenwelzijn in de toekomst te stoppen. Naast het intern onderzoek zal het slachthuis naar eigen zeggen ook nauw samenwerken met de autoriteiten - zoals het federaal voedselagentschap FAVV - om de situatie op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

“VanDrie België neemt dierenwelzijn en het respecteren van de wetgeving zeer ernstig en veroordeelt met klem de inbreuken die op de video te zien zijn”, klinkt het in een mededeling. “Het bedrijf hanteert steeds een proactieve houding naar dierenwelzijn en werkt nauw samen met het FAVV, KUL en andere instanties om steeds zijn aanpak naar dierenwelzijn te verbeteren.”

850 kalveren per dag

Slachthuis VanDrie Hasselt heeft volgens de organisatie een vergunning om 850 kalveren per dag te slachten gedurende 2 dagen per week en 52 weken per jaar, wat neerkomt op 1.700 kalveren per week. "De Vlaamse overheid of VanDrie zelf moet het slachthuis, dat in 2020 toch zal ophouden te bestaan, onmiddellijk sluiten", vindt van Campenhout.

De dierenrechtenorganisatie wil naar eigen zeggen in de eerste plaats mensen aanmoedigen om te kiezen voor een plantaardig dieet waarvoor geen enkel dier hoeft te lijden en te sterven.

Ben Weyts: “Federale controle volstaat niet”

“De beelden worden op dit moment onderzocht. Maar als de getuigenissen iets bewijzen, dan is het wel dat de huidige federale controle door het FAVV niet volstaat.” Dat zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in reactie op de undercoverbeelden..

Momenteel gebeurt de inspectie grotendeels door het federaal Voedselagentschap, maar dat controleert volgens Weyts eerder met het oog op de volksgezondheid dan het dierenwelzijn. Daarom trok hij 3 miljoen euro uit voor een eigen Vlaamse inspectiedienst voor de slachthuizen.

Bekijk hieronder de volledige video.