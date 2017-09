Slachthuis Izegem gaat toch niet open 13u45

Bron: vtmnieuws.be

Het omstreden slachthuis in Izegem gaat vandaag dan toch niet open omdat te veel klanten zijn afgehaakt. Dat bevestigt een directielid van het slachthuis anoniem aan VTM NIEUWS. "We zijn momenteel aan het overleggen met onze klanten om te kijken met wie we kunnen heropstarten."