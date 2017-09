Slachthuis Izegem dan toch niet opnieuw open vandaag: klanten haken massaal af 09u52

Bron: vtm nieuws 0 Photo News Het slachthuis in Izegem dat moest sluiten nadat beelden waren opgedoken van dierenmishandeling gaat vandaag dan toch niet opnieuw open. Een directielid bevestigt aan VTM NIEUWS dat te veel klanten zijn afgehaakt. "We zijn momenteel aan het overleggen met onze klanten om te kijken met wie we kunnen heropstarten."

Het slachthuis kwam onder vuur te liggen door een undercoverfilmpje van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. In het filmpje was te zien dat runderen met stokken in een box werden gejaagd en elektrische schokken kregen. Ze konden ook zien hoe andere runderen bij hun poten werden opgehangen en de keel werden overgesneden.



Het slachthuis van de groep Verbist werd tijdelijk gesloten en grote klanten als Delhaize lieten onmiddellijk weten de samenwerking stop te zetten. Volgens minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, raakte het bedrijf al snel negentig procent van zijn klanten kwijt.



Vandaag zou het omstreden slachthuis opnieuw opengaan onder strenge voorwaarden. Maar dat gebeurt voorlopig dus niet. "Op een normale dag worden bij ons 100 tot 150 runderen geslacht", zegt een directielid van het slachthuis aan VTM NIEUWS. "Om een rendabele slachtlijn te kunnen opstarten, moeten er toch op z'n minst 60 tot 80 dieren per dag geslacht worden. Dat is op dit moment nog niet haalbaar."