Slachthuis in Hasselt sluit tijdelijk na gruwelbeelden avh

20 december 2018

11u31

Bron: Belga 0 VanDrie België heeft haar slachtprogramma vanaf maandag 17 december stopgezet "om samen met de betrokken autoriteiten (een) intensieve evaluatie en verbetering toe te passen". VanDrie België liet vorige week al weten, een onderzoek te starten naar aanleiding van de beelden van dierenmishandeling die dierenrechtenorganisatie Animal Rights in de Hasseltse vestiging maakte.

VanDrie België heeft vorige week per direct een intern onderzoek naar de beelden gestart en een verbeterplan naar Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gestuurd. VanDrie heeft haar slachtprogramma in Hasselt vanaf maandag dan ook stopgezet en zal aan verder onderzoek vanuit de autoriteiten alle medewerking verlenen. "Wij hebben sinds maandag uitsluitend één proefslachting uitgevoerd om te kijken of alle gewenste aanpassingen juist geïmplementeerd zijn", zegt Jaap van Ginkel, algemeen directeur van VanDrie Belgie. "De mensen zijn aanwezig, dus we gaan ze geen technische werkloosheid geven. De medewerkers zijn ofwel in opleiding, ofwel nog aan het werk met bijvoorbeeld uitbeenactiviteiten."

“Zelf ook erg ontdaan”

De VanDrie Group zegt de situatie in de Hasseltse vestiging te betreuren. "VanDrie België neemt dierenwelzijn en het respecteren van de wetgeving zeer ernstig en veroordeelt met klem de inbreuken die op de video te zien zijn. Wij vereisen van onze bedrijven en zijn medewerkers dat dierenwelzijn te allen tijde wordt gewaarborgd", klinkt het in een persbericht van VanDrie Group. "Als wij kijken naar de beelden, zien we dit uitgangspunt niet terug. Dierenleed is aangrijpend en de maatschappelijke verontwaardiging begrijpen wij. Wij zijn zelf ook erg ontdaan."

Het slachthuis blijft dicht tot het departement Dierenwelzijn beslist dat het slachtprograma mag worden voortgezet. "Wij hopen donderdag meer duidelijkheid te krijgen. Zodra die er is, hoop ik dat we toestemming krijgen om weer te slachten", stelt Van Ginkel. "Wij willen zelf als onderneming voor honderd procent garanties hebben dat dierenwelzijn vooropstaat, want wij zijn een onderneming die groot is geworden vanuit dierenwelzijn. Onze ruggengraat van de onderneming mag nooit geschaad worden door een van de dochterondernemingen."

Een onderzoeksteam van dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft in september verborgen camera's geplaatst bij slachthuis VanDrie in Hasselt. Op de beelden is te zien hoe onwillige kalveren worden geschopt en aan hun oren en staart worden getrokken. Kalveren worden ook routinematig bewerkt met een elektrische veedrijver, waarbij ze worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten. Daarnaast worden dieren met drijfstokken in het gezicht geslagen en in de anus gepord, terwijl zich verzettende runderen worden mishandeld met een pneumatisch penschiettoestel.