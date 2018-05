Slachthuis Geel gesloten door problemen met hygiëne, Delhaize neemt vlees niet uit de rekken LVB/JVN

31 mei 2018

00u00 12 Het slachthuis van Geel is met onmiddellijke ingang gesloten op bevel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), omdat er problemen waren met de hygiëne en de infrastructuur. Delhaize haalt het bewuste vlees niet uit de rekken.

Delhaize werkt met een leverancier die vlees verwerkt van het slachthuis van Geel en kalfsvlees aan de warenhuisketen levert. "We hebben de samenwerking met die leverancier onmiddellijk opgeschort", zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. "Dat blijft zo tot er meer duidelijkheid is - hopelijk over enkele dagen al. Daarnaast hebben we alle producten van de leverancier die zich in onze distributiecentra bevinden, geblokkeerd. Maar het vlees blijft wél in de rekken." Voor dat laatste is volgens Dekelver een goede reden: "Het gaat niet om problemen met de voedselveiligheid of inbreuken op het dierenwelzijn, maar eerder om technische tekortkomingen."

Geen rot vlees

Het FAVV bevestigt dat er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid. "Wij hebben de sluiting opgelegd omdat er problemen waren met de hygiëne en de infrastructuur. Materialen en werkomgeving waren bijvoorbeeld niet schoon genoeg", zegt woordvoerster Dorine Van Geert. "In 2016 hadden wij die problemen al opgemerkt en we vroegen de uitbaters om bepaalde maatregelen te nemen, maar dat gebeurde te traag en te onvolledig. Vandaar dat we nu, na een laatste recente controle waarbij er geen beterschap was, de sluiting hebben opgelegd." Voor zover bekend was er geen gesjoemel met houdbaarheidsdata of werd er geen rot vlees verkocht.

Te laks

Het slachthuis van Geel gaat in beroep tegen de beslissing en hoopt snel weer operationeel te zijn, al is die kans volgens het FAVV klein. Het slachthuis geeft wel toe dat het te laks heeft gereageerd op de opmerkingen, maar zegt dat er een verbeteringsplan was opgesteld dat het FAVV had goedgekeurd. "Minister van Middenstand en Landbouw Denis Ducarme vond het toch niet goed genoeg en heeft het positieve advies van het FAVV naast zich neergelegd", klinkt het. Of dat laatste klopt, kon het kabinet van Ducarme gisteravond niet meer bevestigen.

"We zijn aangeslagen. Deze beslissing hadden we niet verwacht", zegt Peter Verherstraeten, CEO van Slachthuis Geel. "Er wordt in de motivatie tot sluiting gemeld dat we vlees voor niet-humane consumptie richting de consument zouden hebben gestuurd. Dat is absoluut nooit gebeurd." Door de sluiting zijn een paar honderd werknemers tijdelijk werkloos.