Slachthuis dat vergunning kwijtspeelde na fraude met vervaldata verandert naam in 'Qualibeef' HR

14 juni 2018

17u54

Slachthuis Veviba uit Bastenaken wil de activiteiten herstarten onder de nieuwe naam 'Qualibeef'. Dat meldt de Franstalige omroep RTBF donderdag.

De familie Verbist heeft aangekondigd het management van Veviba te verlaten, maar blijft daarbij aandeelhouder. Groep Verbist engageert zich om vers kapitaal in het slachthuis te injecteren en maakt de weg vrij voor eventuele partners.

Het federaal voedselagentschap FAVV wilde pas een vergunning toekennen aan Veviba op voorwaarde dat de experts van de investeringsmaatschappij van het Waalse gewest, Sogepa, aan het hoofd blijven. Volgens de RTBF zal dat ook het geval zijn omdat interimmanager Christian Kerkhofs de CEO wordt van het bedrijf. Het personeel van Vebiva zal overgenomen worden door Qualibeef.

Veviba was in maart zijn vergunning kwijtgespeeld. Het slachthuis was in opspraak gekomen nadat er fraude met de vervaldata van vlees werd vastgesteld.