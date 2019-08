Slaaphormoon melatonine zit in de lift maar is niet zonder gevaar LDW

20 augustus 2019

11u38 4 Meer en meer mensen met slaapproblemen nemen het hormoon melatonine in plaats van klassieke slaappillen. Vijf jaar geleden werden in ons land 100.000 van die pillenstrips verkocht, vorig jaar 162.000. Melatonine heeft minder bijwerkingen dan slaappillen, maar het is toch niet zonder risico.

Melatonine is een hormoon dat ons lichaam ook zelf aanmaakt. In het donker neemt de hoeveelheid melatonine in je lichaam toe, waardoor we ons slaperig voelen. Maar je kan het dus ook in tabletvorm kopen.

Averechts effect

“Melatonine is een goed middel, mits dat het goed gebruikt wordt” vertelt slaapexpert professor Johan Verbraecken (UZA). “Dat wil zeggen dat men het moet innemen twee à drie uur voor gewenste tijdstip van slapengaan en ook in een niet te hoge dosering. Als het te hoog gedoseerd wordt, gaat het te lang werken in het lichaam en dan gaat het biologische klok in omgekeerde werken, waardoor het moment van slapengaan wordt verlaat in plaats van vervoegd.”

Melatonine is sinds 2016 ook vrij verkrijgbaar in een veel lagere dosis als voedingssupplement en daar spelen producenten handig op in. In 2014 ging melatonine 107.000 keer over de toonbank, vorig jaar al 162.000 keer. Een doos van 60 tabletten kost wel al gauw tussen de 10 à 20 euro.