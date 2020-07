Slaagcijfers KdG-studenten lijden niet onder coronacrisis, zelfs lichte stijging ISA

06 juli 2020

12u12

Bron: Belga 0 De Karel de Grote Hogeschool (KdG) merkt geen negatieve impact van de coronacrisis op de slaagcijfers van haar studenten. Dat meldt de hogeschool maandag in een persbericht. Het slaagpercentage na de eerste examenperiode is stabiel gebleven tegenover dat van vorig academiejaar, en zelfs licht gestegen.

De Karel de Grote Hogeschool noteerde in de afgelopen juni examenperiode een slaagcijfer van 64,7 procent. Dat is een lichte stijging tegenover de resultaten van vorig academiejaar, toen een percentage van 62,7 procent gehaald werd.

“Onze studenten hebben enorm doorzettingsvermogen, flexibiliteit en wendbaarheid getoond in deze moeilijke maanden”, stelt Veerle Hendrickx, algemeen directeur. “Onze docenten, studentenbegeleiders en studentenvertegenwoordigers hebben alles op alles gezet om tijdens de coronacrisis de kwaliteit van het onderwijs en de persoonlijke begeleiding van de studenten te behouden. We zijn erg blij dat al hun inspanningen vruchten afwerpen.”

De studentenraad bevestigt dat docenten hun best deden om bereikbaar te zijn en te helpen tijdens de coronacrisis. “De mondelinge examens online vielen heel goed mee en de feedback die we van een docent na een examen kregen gaf veel moed voor wat er na nog kwam”, zegt adjunct-voorzitter Nina Vanhoof. “Het was aan de studenten om in te gaan op het aanbod dat docenten voorzien, er was grote bereidheid van docenten om zich flexibel op te stellen.”

Mix van online en offline lessen

De hogeschool wil nu de ‘best practices’ van tijdens de coronacrisis behouden, omdat het voor een aantal studenten net positief was dat de lessen online plaatsvonden en achteraf te herbekijken waren. “Volgend academiejaar wordt het onderwijs op KdG nog meer een weloverwogen mix van online en offline lessen”, zegt Hendrickx. “Praktijkvakken en vakken die intensieve begeleiding vragen vinden plaats op de campus en bijvoorbeeld theorielessen bieden we online aan.”

In een bevraging gaven studenten aan dat er meer tijd en focus was, omdat veel activiteiten wegvielen door corona. Ook docenten hadden de indruk dat het materiaal degelijker gekend is.

Volgens Hendrickx zal niemand vertraging oplopen bij het afstuderen, want alle KdG-studenten kunnen ten laatste deze zomer hun stage afronden. “Ze zijn overgeschakeld op thuiswerk, of gingen op zoek - samen met docenten - naar een nieuwe stage.”