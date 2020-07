Slaagcijfers inburgeraars dalen jaar na jaar IB/redactie

06 juli 2020

08u00 0 De slaagcijfers voor het onderdeel ‘Nederlands’ in het inburgeringstraject gaan de afgelopen jaren in dalende lijn. Dat blijkt uit het antwoord van Integratieminister Bart Somers (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang).

Waar in 2016 nog 85 procent van de inburgeraars slaagde voor het onderdeel Nederlands, slaagde dit jaar slechts 68 procent. De cijfers zitten al jaren in dalende lijn: in 2017 rondde 81 procent van de inburgeraars het onderdeel Nederlands met succes af, in 2018 en 2019 ging het nog om 75 procent.

Het Vlaams Belang pleit er daarom voor om de inburgeringstrajecten niet langer te financieren met publieke middelen. “Deze cijfers zijn hallucinant aangezien Inburgering steeds meer belastinggeld opslorpt”, vindt Van Rooy. “Nog altijd draait onze samenleving op voor meer dan 90 procent van de totale kostprijs van elk inburgeringstraject. Zeker in een tijd waarin elke euro belastinggeld twee keer moet worden omgedraaid, is dit onrechtvaardig”, klinkt het.

Boetes

Van Rooy pleit daarnaast voor “de onverbiddelijke intrekking van de verblijfsvergunning voor inburgeraars die hun verplichtingen niet nakomen.” Het aantal uitgeschreven boetes voor inburgeraars die hun verplichtingen (het regelmatige bijwonen van de lessen, red.) niet nakomen zit namelijk in de lift. In 2016 ging het om in totaal 610 uitgeschreven boetes, terwijl het er in 2019 al 848 waren. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn al 417 boetes uitgeschreven.