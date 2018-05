Sky Towers hertekenen Oostendse binnenstad Leen Belpaeme

08 mei 2018

Vastgoedgroep Degroote zal in de komende jaren twee grote projecten ontwikkelen in Oostende. Vooral het project op de site van de hotelschool aan het station in Oostende zal het beeld van de badstad hertekenen. Er komen op de site 485 appartementen in verschillende volumes. Vooral de Sky Towers van 100 en 85 meter hoog of 29 en 26 bouwlagen zullen daarbij in het oog springen.

“We bouwen niet enkel appartementen, maar een volledig nieuwe wijk met een viersterrenhotel met een 120-tal kamers, 3000m² kantoren, 2000m² residentieel ondersteunende winkels, en tot slot een publiek toegankelijke skybar en health center als bekroning op de twee SKY Towers.

Verder voorziet de site nog in een ondergrondse rotatieparking van een 150-tal éénheden en een ruime residentiële ondergrondse parking van een 500-tal plaatsen. We zetten op deze centrumlocatie ook sterk in op fietsen in de stad en realiseren de grootste fietsparking van de stad met in totaal meer dan 2000 fietsplaatsen voor bewoners en bezoekers”, licht David Degroote toe.

De eis van de stad was vooral dat het project open zou getrokken worden. De grondoppervlakte van de totale site bedraagt 17.000m². Hiervan wordt ruim 10.000m² aangelegd onder de vorm van diverse pleinen. Degroote zal ook bouwen in de Troonstraat. Hier wordt al binnen 8 maanden gestart met de bouw van The Waves met 430 appartementen langs de Wellington renbaan. Er wordt gestart met bouwen op de parking van de Hogeschool Vives waardoor de school nog een jaar langer kan blijven. Hier komen vier volumes tot 14 bouwlagen.