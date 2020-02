Skiën in eigen land? “Morgen topdag, in het weekend is sneeuw al weg” ADN

27 februari 2020

12u42

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 6 Sneeuwpret in de Oostkantons vandaag. Maar mooie liedjes duren niet lang. Wie gezellig wil gaan skiën of langlaufen in eigen land zal zich moeten haasten. In het weekend is alle sneeuw alweer foetsie.

Zowel langlaufen als alpineskiën in de Oostkantons is vandaag mogelijk, en ook liefhebbers van sleeën en tochten met sneeuwscooters of sneeuwschoenen kunnen aan hun trekken komen.

Geopend

Alpineskiën is mogelijk in Ovifat, waar 15 centimeter sneeuw ligt. En onder meer de skicentra van Signal de Botrange en Baraque Michel zijn geopend voor langlaufers. Daar ligt telkens 20 centimeter sneeuw. Het dikste sneeuwtapijt - 25 centimeter - ligt aan de piste Houyres-Baugnez, waar je kan sleeën en een tocht kan maken met de sneeuwscooter.



En er valt vandaag in de Hoge Venen nóg sneeuw bij. “In de Ardennen sneeuwt het opnieuw volop waardoor het sneeuwdek verder kan aangroeien”, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Een volledig overzicht van de skicentra staat op de website ostbelgien.eu.

Natte dooi

“Morgen is eigenlijk de beste dag om in eigen land van de sneeuw te genieten”, klinkt het bij weerman David Dehenauw. “Maar in het weekend zal de sneeuw weer weg zijn. Het gaat zaterdag in de Ardennen regenen bij zo’n 6 graden, bijgevolg krijgen we een natte dooi.”

Gladde wegen

In Vlaanderen valt deze namiddag nog (smeltende) sneeuw, maar het lijkt erop dat het daarna voor minstens een aantal dagen alweer gedaan is met winteren. Over het westen en het centrum valt er regen of smeltende sneeuw, die tijdelijk kan overgaan in sneeuw. Ten zuiden van Samber en Maas gaat het om smeltende sneeuw of sneeuw, met vooral in de Ardennen gladde wegen als gevolg. Op het einde van de namiddag wordt het droger over het westen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Ardennen en +6 graden aan zee.

Vanavond valt er nog steeds smeltende sneeuw of sneeuw over de oostelijke landshelft, maar in de loop van de nacht verlaat de storing het land en verschijnen er vanuit het westen brede opklaringen. Die leiden een koele nacht in, met minima tussen -2 en -5 graden in de Ardennen, tussen 0 en -2 graden in het centrum en rond +2 graden aan de kust. Overal is er gevaar voor ijsplekken.

Geleidelijk regen

Morgen start met koude en opklaringen, maar na de middag wordt het zwaarbewolkt vanaf het westen. Geleidelijk gaat het in de loop van de namiddag regenen. In de Hoge Ardennen kan die neerslag eerst nog in de vorm van sneeuw vallen. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Ardennen en 6 graden over het westen.

Zaterdag klimt het kwik richting naar 7 tot 12 graden. Vanaf de middag trekken buien van het westen naar het oosten en gaat het tijdelijk krachtig waaien. En ook zondag zou er kans zijn op regen. De dagen nadien voorspelt het KMI nog af en toe kans op winterse neerslag in de Hoge Ardennen.