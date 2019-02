Skicentra geopend in provincies Luik en Luxemburg KVDS

02 februari 2019

12u08

Bron: Belga 0 Verscheidene skicentra in Wallonië hebben vandaag de deuren geopend. Skiën en langlaufen kan op sommige plaatsen in de provincies Luik, inclusief de Oostkantons, en Luxemburg. De skicentra in Rièzes (Henegouwen) en Gedinne (Namen) blijven dicht omdat er te weinig sneeuw ligt.

In Luxemburg zijn de pistes van Anlier, Champlon, Senonchamps, Martelange, Gouvy en Odeigne geopend voor de langlaufers. In de Oostkantons zijn alle centra open, op Mertens in Rocherath na.





Wie de berg wil afskiën, kan terecht bij Thier des Rexhons in Spa, Val de Wanne (Trois-Ponts), Monty (Lierneux), Ovifat (Waimes) en Baraque Fraiture (Vielsam). Aan de Baraque Fraiture is er eenrichtingsverkeer ingesteld om het verkeer in goede banen te leiden.