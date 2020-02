Skeyes zoekt opnieuw luchtverkeersleiders (ditmaal tot 30 jaar) KVDS

21 februari 2020

18u39

Bron: Belga 1 Luchtverkeersleider skeyes is opnieuw op zoek naar personeel. De leeftijdsgrens voor kandidaten is wel opgetrokken van 25 naar 30 jaar, na een veroordeling voor leeftijdsdiscriminatie. Nieuw is ook het zogenaamde ‘scholingsbeding’. Dat verplicht luchtverkeersleiders om een deel van de opleidingskost terug te betalen als ze in de eerste drie jaar na hun opleiding opstappen.

Tijdens voorbije wervingscampagnes mochten kandidaten voor de job van luchtverkeersleider maximaal 25 jaar zijn. Maar begin december werd skeyes veroordeeld voor leeftijdsdiscriminatie, nadat het gelijkekansencentrum Unia samen met zeven afgewezen kandidaat-luchtverkeersleiders naar de arbeidsrechter stapte. Skeyes tekende beroep aan, maar omdat dat niet opschortend werkt, wordt de leeftijdsgrens nu opgetrokken naar 30 jaar.

Selectieprocedure

Inschrijven voor de selectieprocedure kan van 27 februari tot 24 maart via de website van skeyes. Ook kandidaten die het de voorbije jaren niet haalden en nog geen 30 zijn, kunnen een nieuwe poging wagen.





Wie de verschillende tests en onderzoeken met succes doorloopt, kan in september aan de tweejarige opleiding tot luchtverkeersleider beginnen. Traditioneel heeft skeyes een vijftiental plaatsen beschikbaar.

Opvallend is dat skeyes voor het eerst met een ‘scholingsbeding’ werkt voor de kandidaat-luchtverkeersleiders. Wie in de eerste drie jaar na de opleiding vrijwillig vertrekt, kan verplicht worden een deel van de opleidingskost, die in totaal 60.000 euro bedraagt, terug te betalen. "Omdat zij de competenties die zij dan verworven hebben eventueel ook elders kunnen inzetten, vindt skeyes het billijk om een deel van de opleidingskost terug te vragen als zij vroegtijdig vrijwillig ontslag nemen of van ambtswege ontslagen zouden worden", klinkt het.

Sociale onrust

Momenteel heerst er sociale onrust bij skyes. Vorige week diende de christelijke vakbond een stakingsaanzegging in waardoor de luchtverkeersleiders aan het einde van de krokusvakantie zouden kunnen staken. Er was onvrede over de verplichte uitbetaling van de 38.000 overuren die de luchtverkeersleiders opbouwden en nog openstaan hebben door het personeelstekort bij skeyes. Op 3 april vindt er echter een verzoeningsvergadering plaats en tot dan zullen er geen acties komen.

Ook Defensie is overigens op zoek naar luchtverkeersleiders. De komende weken zijn er verscheidene jobdagen om luchtverkeersleiders te vinden, zo staat op de website te lezen: op 26 februari in Peer en Bevekom, op 28 februari in Steenokkerzeel en op 4 maart in Koksijde.

