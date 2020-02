Skeyes trekt leeftijdsgrens voor kandidaat-luchtverkeersleiders op ttr

13 februari 2020

16u25

Bron: belga 6 Skeyes gaat de leeftijdsgrens voor kandidaat-luchtverkeersleiders optrekken. De maximale leeftijd om deel te nemen aan wervingsexamens zal niet langer 25 jaar zijn, maar wel 30 jaar. Dat heeft minister van Mobiliteit François Bellot (MR) geantwoord op een vraag van Kamerlid Kim Buyst (Groen). De aanpassing komt er na een veroordeling door de Brusselse arbeidsrechtbank. “Dit blijft een verschil in behandeling op basis van leeftijd”, reageert het gelijkekansencentrum Unia, dat de rechtszaak mee aanspande.

De luchtverkeersleider werd begin december veroordeeld wegens leeftijdsdiscriminatie, nadat het Unia samen met zeven afgewezen kandidaat-luchtverkeersleiders naar de arbeidsrechter was gestapt. Skeyes tekent weliswaar beroep aan tegen de uitspraak, zo liet Bellot aan Buyst weten, maar dat werkt niet opschortend. En dus mag de luchtverkeersleider de leeftijdsgrens van 25 jaar voorlopig niet meer gebruiken. “Er werd daarom gekozen om deze leeftijdsgrens lichtjes op te trekken tot de maximale leeftijd van 30 jaar”, aldus de minister.

Bellot wijst er in zijn antwoord wel op dat buurlanden als Duitsland, Frankrijk en Luxemburg, en de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol, allemaal een leeftijdsgrens hanteren van 24, 25 of 26 jaar. “De strijd tegen elke vorm van discriminatie maakt deel uit van mijn prioriteiten, maar in deze bijzondere aangelegenheid zal ik mij scharen achter de wetenschappelijke rapporten die een verband aantonen tussen luchtvaartveiligheid en leeftijd. Onze naaste buren hebben duidelijk dezelfde lezing”, staat nog in het antwoord van de minister. Die rapporten tonen volgens Bellot aan dat de cognitieve vaardigheden vanaf 40 jaar duidelijk afnemen, en dat dat alleen kan worden gecompenseerd door de ervaring die de persoon de jaren voordien, en liefst een tiental jaren, heeft opgedaan.

Groen-Kamerlid Kim Buyst noemt de leeftijdsverhoging een stap vooruit, al blijft ze erbij dat skeyes te strikt is. Ze wijst erop dat heel wat andere landen in de Europese Unie een hogere leeftijdsgrens hebben of helemaal geen. Ze pleit er ook voor dat de luchtverkeersleider rekening zou houden met ervaring en expertise die geïnteresseerden elders opgebouwd kunnen hebben.

Ook Unia is niet overtuigd. “Dit blijft een verschil in behandeling op basis van leeftijd”, reageert Unia-woordvoerder Bram Sebrechts. Het gelijkekansencentrum wacht het arrest van het hof van beroep af.

Bij skeyes zelf luidt het dat het nog om voorstellen gaat, die intern de komende dagen nog moeten worden goedgekeurd. Op 27 februari lanceert de luchtverkeersleider opnieuw een campagne om nieuwe luchtverkeersleiders te vinden, zo staat op zijn website.