Skeyes moest nog geen dwangsommen betalen voor verstoord vliegverkeer bvb

05 juni 2019

14u40

Bron: Belga 0 Luchtverkeersleider skeyes heeft nog geen dwangsommen moeten betalen voor verstoringen van het vliegverkeer door problemen bij de luchtverkeersleiding. Er hangen het bedrijf momenteel ook geen dwangsommen meer boven het hoofd, al zijn er wel nog gerechtelijke procedures lopende. Dat heeft skeyes-topman Johan Decuyper vandaag gezegd in de marge van de voorstelling van het jaarverslag van de luchtverkeersleider.

Door sociale onrust binnen het bedrijf moest het door skeyes gecontroleerde luchtruim de voorbije maanden meermaals (gedeeltelijk) gesloten worden, met de nodige vertragingen en afgelastingen tot gevolg op de Belgische luchthavens.

Vanuit verschillende hoeken werd daarop naar de rechter gestapt. In Luik vroegen en kregen cargoafhandelaar Liege Cargo Handling Services (LACHS) en vrachtmaatschappij CAL Cargo Airlines van de rechter het recht om dwangsommen te eisen bij nieuwe problemen. En in Brussel stapte luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines naar de rechter, die ook dwangsommen oplegde in geval van nieuwe storingen.



Het ging telkens om een eenzijdig verzoekschrift, waarbij de rechter snel een beslissing neemt op basis van de argumentatie van één partij, zo legde men bij skeyes uit. "Er is tot nu toe geen enkele dwangsom betaald moeten worden", aldus topman Johan Decuyper. De periode waarin dwangsommen konden worden gevraagd, is intussen ook afgelopen.

Er lopen wel nog twee kort gedingen tegen skeyes. "Dat is een klassieke procedure", klonk het, waarin ook skeyes zelf aan het woord kan komen. "We zijn vrij overtuigd van onze argumentatie", toonde Decuyper zich vol vertrouwen in de afloop van die zaken.

In de eerste zaak, die loopt in Luik, wordt vrijdag een uitspraak verwacht. Het kort geding werd aangespannen door LACHS en CAL, en intussen sloot de luchthaven van Luik zich erbij aan. In Brussel loopt een tweede kort geding, een initiatief van luchthavenuitbater Brussels Airport en de luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines en TUI fly. In die zaak wordt er op 18 juni gepleit.

Digitale controletoren

Skeyes ging een aantal voorbeelden in het buitenland bekijken en heeft nu een concreet project opgestart, samen met Sowaer, het agentschap dat de Waalse luchthavens beheert. “We hebben voor de luchthavens van Charleroi en Luik een project opgestart om de fysieke torens op termijn te vervangen”, aldus Decuyper. “We zullen de twee luchthavens digitaal beheren, dat wil zeggen met camera’s en op schermen, en niet langer visueel met een fysieke controletoren.”

Het is de bedoeling dat beide luchthavens vanop één locatie beheerd zullen worden. Er zullen dan minder luchtverkeersleiders nodig zijn dan in twee aparte torens. In een eerste fase zal de digitale toren dienen als back-up voor de controletorens op de luchthavens, maar nadien zullen de rollen worden omgekeerd. Landende en opstijgende vliegtuigen werden tot voor kort steevast begeleid door luchtverkeersleiders die werken vanuit een verkeerstoren aan de luchthaven.