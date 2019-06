Skeyes: “Geen acties gepland tijdens zomeruittocht” ADN KV

24 juni 2019

17u22

Bron: Belga 0 De vakantie-uittocht op de luchthavens zal normaal niet verstoord worden door acties bij luchtverkeersleiders skeyes. Vakbonden en directie hebben na een vergadering vandaag afgesproken om elkaar op 8 juli weer te ontmoeten.

"We plannen geen acties", bevestigt Kurt Callaerts van de christelijke vakbond. "Zo lang er geen provocatie komt van de directie, spreken we voort. Maar als de directie ons provoceert, zullen we meteen en hard reageren", herhaalt hij zijn standpunt van enkele dagen geleden.

De vakbondsman voegt ook nog eens toe dat overgaan tot de orde van de dag geen optie is. Samen met VSOA wil ACV dat er opnieuw onderhandeld wordt over sociale akkoorden die de directie alleen met de socialistische vakbond afsloot. De directie zegt alleen te willen spreken over de concretisering van die akkoorden.



Volgens ACV en VSOA bieden de akkoorden geen structurele oplossingen en zijn er nog te veel onduidelijkheden. Ze klagen al langer over een structurele onderbezetting bij skeyes, met nefaste gevolgen voor de werkdruk en de balans tussen werk en privéleven van het personeel.