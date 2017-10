Skelet van vinvis Leo opgehangen in Sint-Baafskathedraal mvdb

In de Gentse Sint-Baafskathedraal is het skelet opgehangen van Leo, de vinvis die twee jaar geleden in de haven van Gent op de voorboeg van een vrachtschip binnenkwam. Het skelet wordt naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan van de Gentse universiteit zes maanden in de kathedraal tentoongesteld.

De gewone vinvis of baleinwalvis van 12 meter lang kwam op 9 november 2015 de Gentse haven binnen. Het dier werd vermoedelijk aangevaren aan de ingang van het Westelijk Kanaal of de Golf van Biskaje. De Gentse universiteit voerde er onderzoek op uit en maakte het karkas volledig schoon.

'Her-bedenken'

Het maakt deel uit van de collectie van het Gents Universiteitsmuseum (GUM) dat voor de 200ste verjaardag zijn academische erfgoedcollecties uitzendt naar vier cultuurhuizen in Gent. "In de Sint-Pietersabdij, het Museum Dr. Guislain, het Design Museum Gent en de Sint-Baafskathedraal gaan wetenschappelijke objecten in dialoog met hun nieuwe omgeving. De bezoeker krijgt de kans om de voorwerpen vanuit inspirerende, vaak onverwachte invalshoeken te her-bedenken", zegt de Gentse universiteit.

De co-curator van de tentoonstelling in de Sint-Baafskathedraal is dichter Peter Verhelst. "Een gevoel van onmacht omschrijft nog best de emotie die het aanspoelen van deze dieren blijft opwekken. Een menselijke respons die mogelijk zijn oorsprong vindt in herinneringen uit ons collectief geheugen waarbij tot in de Middeleeuwen het aanspoelen van walvissen negatieve toekomstvoorspellingen inhield."