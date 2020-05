Skateparken en sportterreinen mogen vanaf maandag opnieuw open ttr

15 mei 2020

15u58

Bron: belga 16 Sportterreinen en skateparken in steden en gemeenten mogen weer openen, als er toezicht is. Dat melden Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) en minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V).

De Veiligheidsraad besloot woensdag dat buiten trainen weer mag, voor groepen van maximum twintig personen en in aanwezigheid van een trainer of meerderjarige toezichthouder.

Na publicatie van het ministerieel besluit verduidelijken de twee Vlaamse ministers dat ook lokale sportterreinen kunnen worden opengesteld voor jongeren, op bepaalde tijdstippen en onder toezicht. De lokale besturen kunnen zelf kiezen hoe ze deze twee voorwaarden invullen en kunnen hiervoor ook samenwerken met organisaties op het terrein.



“In deze exitfase moeten we ons niet enkel focussen op de economie, maar ook werken aan een maatschappelijk relanceplan dat aandacht heeft voor het psychologisch welbevinden van onze burgers en kinderen”, zegt Somers. “Ook kinderen die geen lid zijn van een sportclub, moeten de kans krijgen om te bewegen en te sporten in de gezonde buitenlucht.”

“Dit is een belangrijke eerste stap, ik hoop ook dat binnenkort de speelpleinen open kunnen en dat we een beslissing kunnen nemen over de zomerkampen”, voegt Dalle eraan toe.

