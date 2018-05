Sjoemelende advocaat stal 860.000 euro van klanten: "Hij beseft niet welke schade hij heeft aangericht. Birger Vandael

25 mei 2018

10u41 0 Jarenlang ging P.R. (51) als schuldbemiddelaar en curator met het geld van zijn cliënten aan de haal. Zo belandde er minstens 860.000 euro op zijn rekening. Een leger van advocaten en tientallen burgerlijke partijen hadden vandaag één vraag: “Waarom?” De beklaagde verwees naar persoonlijke problemen die de malaise op kantoor in gang hebben gezet.

In de zomer van 2014 kwamen de zaakjes van de sjoemelende advocaat aan het licht. Door de rechtbank van koophandel met vervalste verslagen te misleiden en te laten uitschijnen dat gefailleerden minder activa hadden dan in werkelijkheid het geval was, kon hij jarenlang zijn gang gaan. P.R. werd geschorst door de balie Limburg, was een tijd lang arbeidsongeschikt en is na de nodige complicaties terug actief als notariaatbediende.

P.R. haalde twee aspecten aan die hun rol hebben gespeeld bij de aanzet tot het plegen van de feiten. “Rond de eeuwwisseling startte ik samen met een collega op kantoor. We behandelden samen de dossiers en dat ging een hele tijd goed. Helaas werd mijn collega ziek. Ik had het daar erg moeilijk mee en vanaf 2007 bleef ik weg op kantoor. Ik zocht geen hulp en bleef tegen beter weten in verder doen.” Op 19 december 2008 overleed de collega in kwestie op amper 47-jarige leeftijd. “Daarna werd ik ook nog eens geconfronteerd met zijn dossiers, wat geen goed gedaan heeft aan het hele gebeuren.”

Uitstelgedrag

P.R. verwijst ook naar zijn persoonlijkheid als probleempunt. “Ik vertoon vaak uitstelgedrag en heb de neiging om dingen pas te laat en niet op de juiste manier te doen. Ook hier vroeg ik niet de hulp die nodig was, terwijl ik mijn kantoor niet kon runnen op een normale manier. Het geld gebruikte ik zowel voor privé als voor mijn kantoor. Ik had geen dure auto’s of een luxeleven.” De man had evenwel drie onroerende goederen waarvan er nog twee van overblijven. “Met sommige partijen maakte ik al een afspraak om hen te voorzien in de schade. Ik kon 189.000 euro vrijmaken hiervoor.”

De advocaten van de burgerlijke partijen waren niet mals voor hun ex-collega. “Hij heeft personen die in een kwetsbare positie zitten nog veel meer schade bezorgd. Benadeelden stellen bovendien vast dat ze doorheen het hele traject weinig of geen schuldinzicht hebben opgemerkt. Hij blijft het maar hebben over zijn eigen problemen, in plaats van zijn excuses aan te bieden. Er is maar één schuldige en dat is hij. Er is in de verste verte geen besef van wat hij iedereen hier heeft aangedaan”, klonk het onder meer.

De verschillende advocaten zijn momenteel bezig aan hun pleidooien. Welke straf P.R. boven het hoofd hangt, moet nog worden uitgesproken. Het is in ieder geval duidelijk dat het nog een hele zware dobber zal worden alvorens alle slachtoffers vergoed zijn, zeker omdat ze ook nog tal van morele schadevergoedingen vragen. Het vonnis wordt uitgesproken op 22 juni.