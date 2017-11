Sjoemelaar licht oudere mensen op met minderwaardige potten en pannen: twee jaar cel EB

14u39

De Brugse strafrechter heeft een Nederlander veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf voor gesjoemel bij de verkoop van keukengerei. Martinus V. verkocht potten en pannen van minderwaardige kwaliteit voor te hoge bedragen. Het openbaar ministerie had drie jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd.

De beklaagde richtte zijn pijlen steevast op oudere mensen. Hij diste een verhaal op waaruit moest blijken dat hij snel af wilde van een dure pannen- of messenset. De spullen waren bijvoorbeeld zogezegd op overschot na een beurs. Op die manier lokte hij in heel Vlaanderen 31 mensen in de val.

De Nederlander liet zijn kopers onmiddellijk betalen via een mobiele betaalterminal. Door te doen alsof er iets fout liep bij de betaling, liet hij sommige slachtoffers zelfs twee keer voor dezelfde spullen betalen. Uiteindelijk deed diezelfde betaalterminal Martinus V. de das om. Wordline, dat de verwerking van elektronische betalingen regelt, waarschuwde immers de politie toen de beklaagde in december 2015 opnieuw had toegeslagen in Knokke.

Boete en schadevergoedingen

Op het proces pleitte de verdediging dat van oplichting geen sprake was. De rechter oordeelde dat bijna alle feiten wel bewezen zijn en veroordeelde V. tot een effectieve celstraf van twee jaar. De Nederlander kreeg ook een geldboete van 6.000 euro. Aan de tien slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden, moet hij schadevergoedingen van bijna 17.000 euro betalen.