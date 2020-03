Situatie normaliseert in supermarkten Belga

22 maart 2020

15u20 12 In de supermarkten is het dit weekend opnieuw rustiger en minder winkelrekken zijn leeg. Dat hebben verschillende supermarktketens gemeld. De situatie heeft zich dus genormaliseerd in vergelijking met de afgelopen weken, zelfs al wordt er nog steeds veel gekocht. De ketens blijven benadrukken dat er geen tekort is aan producten.

Delhaize meldt dat er in het weekend opnieuw minder klanten zijn in de winkels. "De volumes die aangekocht worden blijven groot, aangezien de klanten meer voorraad kopen dan normaal, maar de situatie is veel beter beheersbaar", zegt woordvoerder Roel Dekelver. "We hebben vooral 's ochtends veel volk en minder in de namiddag. Onze rekken zijn bovendien heel de dag gevuld." Delhaize heeft wel de capaciteit van zijn ‘home delivery’-dienst verdubbeld, die thuisleveringen mogelijk maakt.

Ook bij Carrefour komt er minder volk over de vloer dit weekend. "Onze klanten voelen zich gerustgesteld door de maatregelen die we nemen in onze winkels, in het bijzonder het toelaten van maximaal één klant per 15 vierkante meter", aldus woordvoerster Ariane Goossens.

De ketens benadrukken dat er absoluut geen tekorten zijn in de voorraden van de winkels, en vragen dus aan de klanten om niet meer te kopen dan nodig. "We beschikken over voldoende volumes in de opslagplaatsen, ook van pasta en toiletpaper", zegt Dekelver. "Het heeft absoluut geen nut om thuis voorraden aan te leggen. We vragen ook aan onze klanten om respect te tonen voor onze medewerkers die onder druk werken, in uitzonderlijke omstandigheden."

Bij Colruyt zijn in de distributiecentra de voorraden van alle essentiële producten weer aangevuld. Ook de toestroom van producten naar de winkels verloopt normaal, waardoor er geen enkel risico is op tekorten.

"De regels van sociale distancing zorgen ervoor dat de rekken regelmatiger kunnen worden aangevuld, waardoor onze medewerkers de klanten beter kunnen helpen", aldus woordvoerster Nathalie Roisin. "Het werk in de distributiecentra blijft intens en we hebben de bevoorrading van de winkels kunnen versterken." Vanaf maandag is ook de online inkopendienst Collect&Co bovendien opnieuw beschikbaar.