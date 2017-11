Site van Coca-Cola in Heppignies geblokkeerd: geen bevoorrading van scholen en bedrijven EB

11u52

De site van Coca-Cola in Heppignies (Henegouwen) is vandaag geblokkeerd door een vakbondsactie. De blokkade zou nog een hele dag duren. Aanleiding voor de actie zijn de plannen van het drankbedrijf om een deel van zijn activiteiten te delokaliseren, waardoor er zes banen zouden verdwijnen in Fleurus.

In totaal zouden op de verschillende sites van Coca-Cola in ons land (in Hasselt, Gent, Heppignies en Chaudfontaine) 66 banen verdwijnen, zo raakte eerder al bekend. Een deel van de activiteiten verhuist tegen volgende zomer naar Bulgarije.

Als gevolg van de vakbondsactie in Heppignies kunnen er geen vrachtwagens meer in of uit het verdeelcentrum rijden. Van daaruit worden scholen, bedrijven en handelszaken bevoorraad.