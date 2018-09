Sit-in aan Dienst Vreemdelingenzaken: "Wij zullen acties blijven voeren tot kinderen niet meer opgesloten worden" ADN

14 september 2018

19u03

Bron: Belga 0 Bij een sit-in aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft het collectief #NotInMyName vandaag nogmaals duidelijk gemaakt dat het beleid van de federale regering hen zwaar tegen de borst stoot. "Wij zullen acties blijven voeren tot kinderen niet meer opgesloten worden", klinkt het.

Het stuk van Antwerpsesteenweg tussen de DVZ en het Maximiliaanpark in Brussel werd omstreeks 17 uur door de politie afgesloten voor de sit-in. De protestanten namen de straat al zittend over.



In de aanwezigheid van migranten die in het Maximiliaanpark verblijven en nieuwsgierig mee kwamen luisteren, sprak het collectief via verschillende sprekers hun boodschap uit: "De gesloten centra moeten toe en kinderen mogen niet opgesloten worden".

Aanleiding voor het protest is de opsluiting van een tweede gezin in centrum 127bis in Steenokkerzeel. Een moeder uit Azerbeidzjan en haar vijf kinderen verblijven sinds 3 september in de nieuwe woonunits, in afwachting van een uitzetting. Het Servisch gezin dat gisteren wegliep uit een open terugkeerwoning nadat ze eerst in het centrum zaten, werd vandaag teruggevonden. De vrouw en haar vier kinderen worden teruggebracht naar de family units in 127 bis.

Naast de actie aan de DVZ vonden er vandaag nog zeven gelijkaardige acties plaats van het collectief plaats in Sint-Gillis, Elsene, Namen, Bergen, Luik, Aarlen en twee in Gent.

