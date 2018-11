Sinterklaas komt aan in Antwerpen Redactie

17 november 2018

21u38

Bron: VTM Nieuws/Belga 0

In Antwerpen is de stoomboot van Sinterklaas aangekomen vanuit Spanje. De goedheilig man sprak 13.500 kinderen en ouders toe aan het Museum aan de Stroom (MAS) in plaats van op het balkon van het Antwerpse stadhuis, dat in renovatie is. Ook dit jaar bleken er gelukkig geen stoute kinderen te zijn.