Sint-Pieters-Woluwe vervangt 'vader' en 'moeder' door 'ouder 1' en 'ouder 2'

27 februari 2019

11u33

Bron: Bruzz - La Capitale 0 De Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe past het inschrijvingsformulier voor de gemeentelijke crèche aan. De woorden ‘vader’ en ‘moeder’ worden respectievelijk vervangen door de genderneutrale ‘ouder 1' en ‘ouder 2', schrijven La Capitale en Bruzz.

Bevoegd schepen voor Franstalige crèches Caroline Lhoir (Ecolo) wil zo ervoor zorgen dat elk soort gezin zich welkom voelt in de residentiële gemeente. Lhoir werd zich bewust van de situatie toen ze met een koppel praatte dat in de laatste fase van een adoptieprocedure zat. De twee mannen ontvingen brieven van crèches om een plaatsje te reserveren, dewelke geadresseerd waren als ‘meneer en mevrouw’. De schepen spreekt van “een kleine geste” die “de gemeente niets kost” ten behoeve van anders samengestelde gezinnen.



Met de maatregel volgt Sint-Pieters-Woluwe het voorbeeld van Frankrijk. Het Franse parlement nam eerder deze maand een voorstel aan om de administratie van Franse scholen aan te passen naar ‘ouder 1' en ‘ouder 2'. Op sociale media ging dit lang niet onopgemerkt voorbij. “En wat met ‘ouder 3'?”, vroegen gebruikers zich af. Of nog: “Ik ben moeder/vader, geen nummer!”

