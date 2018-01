Sint-Michiels neemt afscheid van populaire leraar Bart Bart Huysentruyt

19 januari 2018

16u09

Bron: eigen berichtgeving 3 In een volle Godelievekerk in Sint-Michiels is vandaag afscheid genomen van Bart Verschueren. Hij was de populaire leerkracht van het vierde leerjaar van de nabije stedelijke basisschool. Bart Verschueren overleed vorig weekend. Hij werd pas 58 jaar.

Kinderen maakten een erehaag en hadden vooraan de kerk een kleurrijk werkje gemaakt voor hun geliefde leerkracht. Daarnaast stond het bord 'Rust zacht, meester Bart', dat de hele week ook in de school had gestaan. "Bart was een mens om van te houden", sprak de priester. Die woorden werden kracht bij gezet door schooldirecteur Marc Arschoot. "Ik weet nog toen Bart kwam vertellen dat hij kanker had. Hij had toen een karrenvracht aan moed... Het heeft niet mogen zijn. We zijn verslagen om Bartje."

Veel (oud-)leerlingen, vrienden en leden van de Savio-scouts kwamen nog een laatste groet brengen.