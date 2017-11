Sint meert aan in Antwerpen: "Geen stoute kinderen dit jaar" ADN

Bron: Belga 7 BELGA Sinterklaas In Antwerpen hebben 12.000 mensen vandaag de traditionele intrede van Sinterklaas gevierd. De Sint en zijn gevolg meerden omstreeks 14 uur aan en namen ruim de tijd om de kinderen die hen hadden opgewacht te begroeten. Een uurtje later en na enkele door de Sint verkeerd geïnterpreteerde verhalen kwam vanop het balkon van het stadhuis aan de Grote Markt dan toch de verlossende boodschap: ook dit jaar zijn er geen stoute kinderen.

Sinterklaas verkeerde vandaag zoals steeds in het gezelschap van Zwarte Piet, zijn paard Slecht-Weer-Vandaag en andere medewerkers zoals Conchita Garcia en Paelinckx en Verschepen, de twee kapiteins van zijn stoomboot. Toen ze arriveerden aan het ponton bij het Steenplein, werden ze verwelkomd door Antwerps burgemeester Bart De Wever en een volgepakte wandelboulevard langs de Scheldekaaien.

De Wever verzekerde eerst dat hij zelf braaf was geweest dit jaar en liet de Sint vervolgens weten dat de daken in Antwerpen in goede staat zijn.

De intrede werd ook dit jaar live uitgezonden op Eén en Ketnet. De uitzending wordt vanavond op Ketnet nog herhaald om 18 uur en nogmaals morgen om 8 uur en woensdag om 13.35 uur.

BELGA Sinterklaas komt aan in Antwerpen en zwaait naar alle kindjes die op hem staan te wachten.

BELGA Verschillende kindjes waren verkleed en stonden te popelen om Sinterklaas te zien.

BELGA "Ik ben braaf", staat er te lezen op de badge van een klein jongetje.

BELGA Sinterklaas en Zwarte Piet tijdens hun speech.

