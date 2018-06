Sint-Lambrechts-Woluwe veroordeeld voor taalinbreuken in gemeentemagazine TK

30 juni 2018

06u21

Bron: Belga 1 De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, Olivier Maingain (DéFI), was gisteren verbaasd toen zijn gemeente veroordeeld werd op straffe van dwangsommen, omdat het geen gemeentelijk informatieblad zou publiceren dat identiek is in het Frans en Nederlands. Hij wil de verdeling van het magazine meer personaliseren, om het in overeenstemming te brengen met de taalwetgeving en het vonnis.

Volgens de burgemeester is de inhoud van de twee edities - in het Frans en Nederlands - die aan inwoners worden bezorgd volledig identiek. Enkel op het vlak van cultuur zijn er verschillen, wat in lijn ligt met de taalwetgeving. "De rechter heeft die gang van zaken mogelijk niet begrepen", reageert Maingain.

Maingain zegt dat er twee edities zijn om economische en ecologische redenen. Hetzelfde tweetalige magazine bezorgen aan alle inwoners zou een enorme papier- en geldverspilling betekenen, zegt hij. De gemeente bekijkt hoe ze kan ingrijpen in de twee vakantiemaanden waarin het magazine niet verschijnt.

Volgens de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel moet het blad voortaan inhoudelijk identiek zijn in beide talen en moet op identieke wijze verspreid worden. Als dat niet gebeurt, moet de gemeente een dwangsom van 1.000 euro per overtreding betalen.