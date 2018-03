Sint-Genesius-Rode wil dat stations in Vlaamse rand in Brusselse openbaar vervoerszone worden opgenomen IB

21 maart 2018

01u56

Bron: Belga 0 De gemeenteraad van faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode heeft gisterenavond een motie goedgekeurd waarin aan de federale en Vlaamse regering gevraagd wordt om de zone waarin het MTB-abonnement en de JUMP-vervoersbewijzen geldig zijn uit te breiden tot de treinstations uit de Vlaamse rand.

In de zogenaamde MTB (Metro, Tram Bus) - en JUMP-zone zijn de tarieven voor De Lijn, MIVB, TEC en NMBS op elkaar afgestemd. Sint-Genesius Rode heeft twee stations op zijn grondgebied.

Het MTB-abonnement kan aangekocht worden voor één maand of een jaar en geldt voor alle bussen van De Lijn en TEC binnen de Brusselse stadszone, en een aantal haltes in delen van de Vlaamse randgemeenten, de treinen van de NMBS binnen de Brusselse stadszone, en het Brusselse MIVB-net. De JUMP-biljetten kunnen aangekocht worden voor 1 reis, tot een duurtijd van 72 uur, en gelden binnen het Brussels Gewest eveneens zowel voor de vervoersmiddelen van de NMBS, MIVB, De Lijn als van de TEC.

Openbaar vervoer aantrekkelijker maken

In de motie, die op één onthouding na unaniem goedgekeurd werd, dringt Sint-Genesius-Rode erop aan om deze zones uit te breiden tot de NMBS-stations in de Vlaamse rand om op die manier 'de aantrekkingskracht van het openbaar vervoer te verhogen met een aantrekkelijk en uniek tarief dat geldig is voor de verschillen vervoerwijzen'. "Om het hoofd te bieden aan de files is het belangrijk de intermodaliteit van het openbaar vervoer te bevorderen en de verbindingen van de NMBS met de regionale vervoersmaatschappijen aantrekkelijker te maken", aldus de motie.

Omstreden wetsontwerp goedgekeurd

De gemeenteraad keurde ook nog een motie goed tegen het wetsontwerp dat veiligheidsdiensten toelaat om woningen te betreden om illegalen op te pakken. Voor de stemming verlieten de raadsleden van de Vlaamse oppositie Respect de zaal. Van de 17 overblijvende raadsleden keurden er 12 de motie goed. De 5 leden van MR stemden tegen. Een derde motie op initiatief van Respect, waarin de oprichting van een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde werd bepleit, werd weggestemd door de Franstalige meerderheid.