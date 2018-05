Sinksenfoor Antwerpen geopend: "Plezantste werkdag van het jaar" Patrick Lefelon

19 mei 2018

16u10 0 Vanmiddag is de Antwerpse Sinksenfoor met 143 atttacties van start gegaan op Park Spoor Oost. Trekpleister is de Gold Mine Tower van 85 meter hoog.

Iedereen heeft zo zijn reden om de traditie van de Sinksenfoor in ere te houden. Acteur Luc Caals, die dit jaar peter van de Sinksenfoor is, komt vooral voor de smoutebollen.

Burgemeester Bart De Wever komt dan weer om zijn kinderen te plezieren. "Voor mij de plezantste werkdag van het jaar. De kinderen vinden het vandaag niet erg dat ik moet werken", zei De Wever.

De foorkramers voelen zich na de tumultueuze verhuis in 2014 ondertussen thuis op de nieuwe locatie op Park Spoor Oost.

Foorkramer Vincent Delforge: "Het Zuid is nostalgie. Spoor Oost valt goed mee. Dankzij het Sportpaleis is er veel parkeerplaats. Er komt een hele nieuwe wijk rond het Slachthuis. Onze toekomst is hier verzekerd."

Ook heel wat BV's waren present voor de opening, zoals Markske van de Kampioenen (Herman Verbruggen) en Jean-Marie Pfaff met enkele kleinkinderen.