Sinksenfoor Antwerpen geopend: "Plezantste werkdag van het jaar" voor burgemeester De Wever Patrick Lefelon

19 mei 2018

16u10 4 Vanmiddag is de Antwerpse Sinksenfoor met 143 attracties van start gegaan op Spoor Oost. Trekpleister is de Gold Mine Tower van 85 meter hoog. De Sinksenfoor is in het weekend voortaan langer open, volgens de organisatie onder meer om deelnemers aan de ramadan beter te ontvangen.

Iedereen heeft zo zijn reden om de traditie van de Sinksenfoor in ere te houden. Acteur Luc Caals, die dit jaar peter van de Sinksenfoor is, komt vooral voor de smoutebollen.

Burgemeester Bart De Wever komt dan weer om zijn kinderen te plezieren. "Voor mij de plezantste werkdag van het jaar. De kinderen vinden het vandaag niet erg dat ik moet werken", zei De Wever.

Dit jaar zijn er twee nieuwe attracties. De Tower, die snelheidsduivels in een benedenwaarts zitje zo'n 90 meter in vrije val laat beleven, en de Shaker, die snel ronddraait terwijl de zitcabine over de kop slaat.

"Toekomst hier verzekerd"

De foorkramers voelen zich na de tumultueuze verhuis in 2014 ondertussen thuis op de nieuwe locatie op Spoor Oost. Foorkramer Vincent Delforge: "Het Zuid is nostalgie. Spoor Oost valt goed mee. Dankzij het Sportpaleis is er veel parkeerplaats. Er komt een hele nieuwe wijk rond het Slachthuis. Onze toekomst is hier verzekerd."

Antwerps schepen van Foren Ludo Van Campenhout (N-VA) en opende de kermis samen met De Wever. De burgemeester toonde een afbeelding die hij kreeg, met daarop een Antwerpse foor uit 1576. "De verhuis (van de Gedempte Zuiderdokken, waar de kermis na protest weg moest, red.) is verteerd", zei hij, "al blijft de eindbestemming op termijn aan de kaaien."

Ook heel wat BV's waren present voor de opening, zoals Markske van de Kampioenen (Herman Verbruggen) en Jean-Marie Pfaff met enkele kleinkinderen.

Uur langer open

Vorig jaar bleef de Sinksenfoor op vrijdag en zaterdag tot 1.00 uur open. "Dit jaar is dat met een uur uitgebreid. Vorig jaar was het zeer warm, waardoor de mensen pas vrij laat kwamen. Ook valt de ramadan samen met de foor, zodat wij ook de deelnemers beter kunnen ontvangen als ze iets willen eten", zo zegt woordvoerder van de Sinksenfoor Jean-François Vlasselaerts.

Vorig jaar zakten zowat 800.000 bezoekers af naar Spoor Oost. De organisatie hoopt dat aantal te overtreffen.

De Sinksenfoor is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets. De Lijn heeft een specifiek evenementticket. De Sinksenfoor is open tot 24 juni.