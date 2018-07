Sinds zondag al vier chalets in Florennes uitgebrand Redactie

04 juli 2018

14u11

Bron: Belga 0 Gisteravond zijn in de Naamse gemeente Florennes opnieuw twee chalets in brand gestoken. Zondag en gisteren eerder op de dag vatten ook al twee andere chalets vuur. Er loopt een onderzoek.

De brandweer van de zone Dinaphi werd opgeroepen om 18.36 uur en 21.21 uur. Er was niemand aanwezig in de chalets, en er vielen dus ook geen gewonden. De materiële schade is wel groot.

Kort na de tweede brand, gisterennamiddag, werden vier verdachten opgemerkt en op de vlucht gejaagd door een buurtbewoner. Dat viertal wordt opgespoord.