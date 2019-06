Sinds nieuwe wet: aantal 70-plussers dat bloed geeft, verdubbeld Fien Tondeleir

07 juni 2019

12u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ook al zijn ze op leeftijd, aan hun bloed schort nog altijd niets. Vanaf februari van dit jaar mag iedereen ouder dan 71 bloed, plasma of bloedplaatjes geven. En dat blijkt een ongelofelijk succes.

“Er zijn meer 70-plussers die doneren”, klinkt het bij het Rode Kruis dat de maximumleeftijd voor donatie afschafte. “In de periode februari-mei kwamen in onze donorcentra en bij mobiele collectes 1.386 bloeddonoren, 201 plasmadonoren en 44 bloedplaatsjesdonoren langs. Dat is een verdubbeling met 46% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nieuwe wetgeving heeft een positieve invloed gehad op het aantal donoren uit een oudere leeftijdscategorie, maar er zijn ook altijd (oudere) donoren die om andere redenen afvallen.” Het Rode Kruis kan naar verluidt beroep doen op 15.000 extra donaties per jaar en dat is - zeker nu de zomer voor de deur staat - goed nieuws. “Het is traditioneel een moeilijkere periode voor de bloedvoorraad. Veel mensen zijn op reis of hebben - meer dan anders - andere prioriteiten dan bloed geven. Het zorgt ervoor dat er elk jaar opnieuw in de zomer minder voorraad is. Terwijl de patiënten die bloed, plasma en plaatjes nodig hebben niet in aantal afnemen.”

Al wie dus 71 is en ouder, mag bloed doneren. “Er is geen wetenschappelijke basis waarom dat niet meer zou mogen”, klonk het vorig jaar bij toenmalige minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Al zijn er toch nog twee voorwaarden: een bejaarde mag enkel bloed geven wanneer hij of zij dat al eens voor 66ste deed én wanneer de laatste donatie niet langer dan drie jaar geleden is.