Sinds einde lockdown durven Vlamingen weer ondernemen: "Nog geen seconde spijt gehad"

Esther De Leebeeck

19 augustus 2020

07u04

1

Corona of niet, de Vlaming durft weer ondernemen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van zelfstandigenorganisatie NSZ. De lockdownmaanden zorgden logischerwijs voor een terugval, maar het aantal starters in de maanden juni en juli steeg opnieuw én ligt zelfs hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. "Ook een crisis biedt opportuniteiten", klinkt het.