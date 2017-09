Sinds april al 3 baby's in Antwerpse schuif 13u45

Bron: vtmnieuws.be 1

Sinds april dit jaar werden in de vondelingenschuif in het Antwerpse Borgerhout al drie kindjes achtergelaten. Dat bevestigt de vzw Moeders voor Moeders aan VTM NIEUWS. Het gaat om drie jongetjes die intussen werden opgevangen in een wensgezin. Samen met het meisje Anna brengt dat het totaal in 2017 op vier baby's en dat is een record.