Sinardet: "Ironisch dat N-VA Vlaamse regeringsvorming afhankelijk maakt van federale” SVM

01 juli 2019

16u31

Bron: Belga 16 "Dat een Vlaams-nationale partij als N-VA de Vlaamse regeringsvorming afhankelijk maakt van de federale is op zich ironisch. Het gaat ook in tegen de Vlaamse autonomie waar N-VA voor staat”, zegt politicoloog Dave Sinardet. “Deze beslissing is opmerkelijk voor een Vlaams-nationalistische partij, zeker omdat Bart De Wever voor de verkiezingen had gezegd dat hij snel een Vlaamse regering wilde vormen.”

Nu de koning de opdracht van informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) verlengd heeft tot eind juli drukt De Wever op Vlaams niveau de pauzeknop in. De Vlaamse informateur zet de Vlaamse formatiegesprekken 'on hold' tot er meer duidelijkheid is over de federale regeringsvorming.



"Dat is ten gronde ironisch en inconsequent", zegt politicoloog Dave Sinardet. Hij vindt het vreemd dat een Vlaams-nationale partij "de Vlaamse regeringsvorming afhankelijk maakt van de federale".

“Politieke keuze”

Dat de N-VA daarbij wijst op het probleem van de samenvallende verkiezingen -waardoor de regeringsvormingen "de facto" aan elkaar gekoppeld zijn- doet bij Sinardet de wenkbrauwen fronsen. "We hebben al zes rechtstreekse Vlaamse verkiezingen gehad, in vier van die gevallen ging het om samenvallende verkiezingen", aldus Sinardet. De beslissing om de Vlaamse formatie te koppelen aan de federale is volgens hem een duidelijk "politieke keuze".



"Wat het nog ironischer maakt, is dat men bijvoorbeeld in Brussel niet van plan is om de zaken te koppelen. Daar lijkt de regionale autonomie meer doorgedrongen.”

Recordformatie?

Indien de Vlaamse regeringsvorming effectief gekoppeld wordt aan de federale kan het zijn dat we afstevenen op een recordformatie op Vlaams niveau. Traditioneel is er in de periode van de Vlaamse feestdag (of iets later) een Vlaams regeerakkoord. "Het zou kunnen zijn dat het de eerste keer is dat het zo lang duurt. Als de Vlaamse formatie effectief tot eind juli stil ligt, kan het nog wel even duren op Vlaams niveau en dat is een nieuw gegeven", zegt Sinardet.

De politicoloog is ook benieuwd hoe de zaken langs Waalse kant zullen evolueren. Daar werken PS en Ecolo aan een nota, ook al beschikken die twee partijen niet over een meerderheid. "Het valt te verwachten dat MR daar op een bepaald moment bijkomt", zegt Sinardet. Mogelijk speelt de potentiële benoeming van Charles Michel op Europees niveau daar een rol. Die beslissing kan volgens de politicoloog bepalend zijn voor de machtsverhoudingen bij de Franstalige liberalen.

Meer over politiek

Dave Sinardet