Sinaasappel of pompelmoes? Colruyt maakt met artificiële intelligentie verwarring aan kassa tot verleden Sven Ponsaerts

08 augustus 2019

17u55 0 Colruyt maakt als eerste Belgische supermarkt gebruik van artificiële intelligentie voor productherkenning. Mandarijn of clementine? Bloem- of savooikool? Zelfs die groene citroen herkent de slimme weegschaal als een limoen. Doel: het passeren langs de kassa sneller en efficiënter laten verlopen.

U herkent hem wel, die vragende blik van de jobstudent of nieuwe medewerker aan de supermarktkassa: ‘Wat is die groene citroen in hemelsnaam?’ Of nog: ‘Verkopen wij deze rare wortel, of is het gewoon afval?’, doelend op het stuk gember op de kassaband. Om ook de nog bestaande verwarring tussen pakweg een appelsien en pompelmoes of komkommer en augurk te voorkomen, doet Colruyt nu een beroep op artificiële intelligentie.

De supermarktketen experimenteert als eerste Belgische supermarkt met automatische productherkenning voor versproducten zonder barcode. In haar winkel in Kortrijk test ze een ‘slimme weegschaal’ met artificiële intelligentie (AI) die het passeren langs de kassa moet helpen sneller en efficiënter te laten verlopen.

