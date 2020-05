Simulatie toont hoe snel we weer allemaal verbonden zijn bij meer contact: “Nu sociaal te gulzig, in de zomer misschien terug in lockdown” ADN

06 mei 2020

16u48

Bron: VTM NIEUWS 60 Vanaf 10 mei zal elk gezin tot vier (dezelfde) mensen mogen ontvangen , heeft premier Sophie Wilmès (MR) woensdag tijdens de Veiligheidsraad laten weten. Geert Molenberghs, professor Biostatistiek (UHasselt/KULeuven), waarschuwt in VTM NIEUWS voor een te snelle versoepeling van de maatregelen, aan de hand van een simulatie.



In de video ziet u de simulatie van het risico van sociaal contact in een gemeenschap van 200 gezinnen.

Al snel opnieuw verbonden

In normale omstandigheden is iedereen van de gemeenschap via via wel met elkaar verbonden. In een situatie van absolute quarantaine hebben de gezinnen geen enkel onderling contact. In de praktijk is zo’n situatie onhaalbaar, door onze job of omdat we voor boodschappen uit onze ‘bubbel’ komen. In een situatie waarbij er opnieuw meer contact is – zelfs zeer beperkt met één vriend of met één ander gezin – dan blijkt uit de simulatie dat al heel snel 90 procent van alle gezinnen opnieuw verbonden zullen zijn.

Binnen de kortste keren heb je een verbinding van iedereen met iedereen Geert Molenberghs, professor Biostatistiek

“Het is een zeer besmettelijk virus”, stelt professor Molenberghs. “Als iedereen iemand ziet, dan denken ze: ‘voor mij is het alsof ik maar één iemand zie, wat is het probleem?’. Maar we zijn een zeer genetwerkte maatschappij. Die vriend ziet weer iemand anders en volgende week is het misschien weer een ander persoon. Binnen de kortste keren heb je een verbinding van iedereen met iedereen.”

“Niet te gulzig”

“Sociaal is dat natuurlijk heel fijn”, vervolgt hij. “Maar het virus vindt dat ook fijn en dan is het dat voor ons ook niet meer.” De professor waarschuwt dan ook: “Als we nu te gulzig zijn naar sociaal contact, dan zou het wel eens kunnen dat we in de zomer terug in een lockdown moeten gaan.”

Burgerzin

Vanaf komende zondag mogen gezinnen -dus mensen die onder hetzelfde dak wonen- tot vier buitenstaanders thuis ontvangen. Dat mogen vrienden zijn of familie. Op de persconferentie van de Veiligheidsraad benadrukte Wilmès dat bij deze sociale versoepeling gerekend wordt op burgerzin, net omdat het toch een beetje dansen is op een slappe koord en omdat controle onmogelijk is. De sociale afstand van 1,5 meter blijft ook bij bezoekjes de gouden regel.

Essentieel ook is het principe van wederkerigheid. Het moeten altijd de vier zelfde mensen zijn, en die mogen dus niet op hun beurt nog eens elk vier mensen ontvangen. “Anders is binnen de kortste keren de hele Belgische bevolking met elkaar in contact geweest”, verwoordde Vlaams minister-president Jan Jambon het.

