Simon laat laptop even achter in aula. Medestudent haalt ondertussen Facebookgrap uit en paniek is compleet KVE

20u41

Bron: Federale Politie 0 Thinkstock Facebook is een bijzonder krachtig medium en het is belangrijk dat de profielinstellingen goed ingesteld staan zodat jouw vertrouwelijke gegevens niet op straat komen te liggen. Daarvoor waarschuwt de federale politie op haar site na een voorval met een jonge student.

"Laten we hem Simon noemen. Hij studeert rechten in Brussel. Zoals veel studenten gaat Simon naar de les met zijn laptop", klinkt het.

"In deze rechtsfaculteit wordt een wifi-toegang ter beschikking gesteld van de studenten. Zij maken er natuurlijk graag gebruik van om te surfen. Daar begint de narigheid. Simon gaat tijdens de les naar het toilet en laat zijn materiaal en laptop achter op zijn bank."

Wanneer de jongen terugkeert, lijkt er niets bijzonders aan de hand. Maar buiten de aula neemt de ongerustheid toe. Een van de studenten in de aula heeft van de afwezigheid van Simon geprofiteerd om op zijn Facebookprofiel te gaan en een opvallend bericht te schrijven.

"Op zijn Facebookprofiel is het bericht verschenen dat hij werd aangevallen, met een gebroken been als gevolg. Het nieuws verspreidt zich al snel onder zijn vrienden en familie maar ook daarbuiten, omdat zijn profiel zo is ingesteld dat het bericht ook met ‘vrienden van vrienden’ gedeeld wordt."

De paniek neemt ondertussen toe bij familie en kennissen. Simon is niet bereikbaar omdat hij zijn gsm tijdens de les heeft afgezet. Hij heeft er dus geen vermoeden van wat er zich buiten de aula afspeelt.

"Een medestudent dacht hem een goede poets te bakken, alleen heeft hij de kracht van het medium Facebook onderschat. Simon van zijn kant heeft de fout begaan om het paswoord van zijn Facebookprofiel in zijn browser op te slaan, waardoor iemand anders toegang kon krijgen", stelt de politie.

Volgens de politie slaat u beter geen logingegevens in uw browser op. "Neem ook de tijd om uw Facebookprofiel in te stellen en bepaal wie uw berichten te lezen krijgt voor u ze publiceert", luidt het.