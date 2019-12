Simon (29) al vier dagen spoorloos sinds hij nog werd gezien in Brussel HR

22 december 2019

20u01

Bron: Federale Politie 0 Binnenland Op vraag van het parket in Brussel is een opsporingsbericht verspreid voor Simon Letellier (29). De man is spoorloos sinds afgelopen donderdag, toen hij voor het laatst werd gezien in Sint-Gillis (Brussel).

De 29-jarige Simon Letellier verliet op donderdag 19 december rond 16 uur zijn woning in de Overwinningsstraat in Sint-Gillis. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Simon verplaatst zich vermoedelijk op een paarse stadsfiets, waarbij het racestuur een paars en geel patroon heeft. Vermoedelijk draagt hij een zwarte, rechthoekige gelamineerde rugzak van het merk Chrome.

Simon is 1,85 meter lang en mager gebouwd. Hij heeft licht blauwe ogen, een klein litteken boven zijn lip en draagt oorbellen. Welke kledij hij droeg op het moment van zijn verdwijning, weet de politie niet.

Wie Simon Letellier of zijn fiets heeft gezien of weet waar hij verblijft, kan de speurders contacteren via het gratis nummer 0800/30300, via opsporingen@police.belgium.eu of via dit tipformulier.