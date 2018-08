Simon (13) is jongste scheidsrechter ooit J.A

26 augustus 2018

15u30

Hij is pas 13, maar toch houdt Simon Tilkin met gemak - en met een fluitje - kerels met (beginnende) baardgroei in bedwang. Net als alle voetballende jongens droomt hij ervan ooit in de finale van de Champions League te staan. Scoren hoeft hij daar niet: hij zal de doelpunten wel afkeuren wegens buitenspel.

