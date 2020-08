Sihame El Kaouakibi na racistische reacties op ‘Zwarte piet’-tweet: ‘Het wordt steeds erger’ DBA

13 augustus 2020

22u17 10 Sihame El Kaouakibi, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, krijgt de laatste dagen een stortvloed aan bagger over zich heen. De aanleiding: ze had de beslissing van Facebook en Instagram om afbeeldingen van Zwarte Piet te bannen toegejuicht.

‘Bemoei je met je eigen cultuur’, ‘achterlijke negerin’, ‘als je je niet kan aanpassen aan onze wetten, vertrek dan’. Op sociale media krijgt Sihame El Kaouakibi het dezer dagen (opnieuw) zwaar te verduren. Niet voor het eerst is Zwarte Piet de oorzaak.

Facebook en Instagram beslisten dinsdag om afbeeldingen van Zwarte Piet voortaan te verbieden. Enkel beelden van roetpiet kunnen nog door de beugel. Een goede beslissing, vindt El Kaouakibi. “Goed dat bedrijven durven luisteren en verantwoordelijkheid nemen op hun platformen”, schrijft ze op Twitter. “Roetpiet sluit beter aan bij het verhaal, kwetst niemand, alle kinderen gelukkig”, voegt ze eraan toe.

Goed dat bedrijven durven luisteren en verantwoordelijkheid nemen op hun platformen.



Na die wereldwijde kritiek kan dat ook niet anders. Blackface vormt een probleem. Voor veel kinderen.



Roetpiet sluit beter aan bij het verhaal, kwetst niemand, alle kinderen gelukkig. Top! https://t.co/398h4y1vJI Sihame El Kaouakibi(@ SihameElk) link

Dat niet iedereen de beslissing van de social media-giganten genegen is, kan - gezien de jarenlange discussie over het thema - niet verbazen. Maar haar tegenstanders dienen de liberale politica niet met argumenten van antwoord, maar wel met ronduit racistische commentaren. De voorbeelden hierboven vormen slechts het topje van de ijsberg. “Ze blijven binnenstromen, publiek en privé”, laat El Kaouakibi via Instagram weten.

“Ik had wel reacties verwacht, maar het wordt steeds erger”, zegt El Kaouakibi in een reactie aan De Morgen. “Eerst zeggen mensen ‘we zijn geen racisten’ om dan racistische uitspraken te doen. Ik heb een positieve post gedaan. Eindelijk wordt er actie ondernomen. Nederland en België hinken achterop wat blackface betreft. Het is tijd om in te zien dat dit pijnlijk is voor zwarte kinderen of kinderen met een zwarte papa. Roetpiet is een goed alternatief.”

Politiek gevoed

Volgens haar wordt de steeds hardere toon en polarisering gevoed door de politiek. “We weten allemaal hoe bepaalde partijen de discussie voeden. Als het over Zwarte Piet gaat, staan de centrumrechtse en extreemrechtse partijen op hun kop. Dan denk ik: ‘Waar waren jullie bij Reuzegom?’”

Ze benadrukt dat de beledigingen en dreigementen haar er niet van zullen weerhouden om haar mening te blijven verkondigen. “Ik spreek me altijd uit, en ga dat blijven doen.” Wel blijft ze ervoor ijveren dat hatespeech op sociale media bestraft wordt.